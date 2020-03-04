Превратила хобби в успешный бизнес: Жительница Лисичанска зарабатывает на десертах

Жительница Лисичанска (Луганская обл.) Елена превратила свое любимое хобби по изготовлению тортов и десертов на заказ в успешный маленький бизнес, который не только приносит ей радость, но и обеспечивает ее семью. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

Поначалу девушка выпекала десерты для своих друзей и родственников, а теперь стала принимать заказы ко дню рождения или на свадьбу, радуя клиентов разнообразными начинками и украшениями. «Загруженность у меня почти всегда такая, что я даже отказываюсь от многих заказов», – делится Елена.

Благодаря гранту Елена прошла мастер-класс по изготовлению тортов в Киеве. А также купила морозильную камеру, холодильник и блендер для приготовления десертов. «Женщины не только креативные, изобретательные, искусные домохозяйки, но и целеустремленные, решительные бизнес-леди», – говорится в сообщении.

В дальнейшем Елена хочет больше заниматься декором тортов. Для того, чтобы усовершенствовать свою технику в этой области, она учится онлайн у одного из лучших мастеров мира по лепке.