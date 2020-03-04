В СБУ рассказали о расследовании пыток пленных в «Л-ДНР»

Служба безопасности Украины и прокуратура проводят досудебное расследование по фактам совершения участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР» жестокого обращения и пыток пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«Сейчас уже установлено более 160 специально созданных в 2014-2020 годах мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в которых противоправно содержалось более 3-х тыс. человек. В большинстве случаев пострадавшие содержались в нечеловеческих условиях, к ним применялись пытки и истязания», – говорится в сообщении.

«Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступлений против пленных украинских военнослужащих и незаконно удерживаемых боевиками гражданских лиц», – информируют в СБУ.

В ведомстве сообщили, что Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание за совершение инкриминируемых преступлений в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

Как сообщалось ранее, одному из освобожденных в декабре 2019 года из плена «Л-ДНР» гражданину Украины сообщено о подозрении в пытках заложников, удерживаемых в тюрьмах «ДНР».