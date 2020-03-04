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В «ДНР» заявили, что ждут приезда американских сепаратистов

04.03.20 19:34

В «ДНР» приедут калифорнийские сепаратисты. Информация об этом появилась сегодня, 4 марта, у ряда местных интернет-ресурсов.

«Делегация американской организации, выступающей за отделение Калифорнии от США, приедет на Донбасс», – говорится в сообщении со ссылкой на официальную страницу в Twitter организации «Yes California».

«Наша организация приняла приглашение посетить третью интернациональную конференцию "Диалог наций", посвященную построению многополярного мира в тех странах, в которых есть [организации], подобные "Республике Калифорния"», – сказано в сообщении.

В организации также отметили, что конференция пройдет в апреле.

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