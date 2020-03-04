Повлияет ли коронавирус на украинскую экономику

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб рассказал, планируются ли в новом экономическом прогнозе НБУ поправки в связи с распространением коронавируса в интервью « Сегодня.ua ».

«Учитывая, что Китай – это большая экономика и для нас важный торговый партнер как по экспорту, так и по импорту, безусловно, мы эти вещи анализируем. Что мы пока видим? Уже было несколько волн влияния на финансовые рынки. Эти рынки больше зависят от настроения, там люди покупают и продают облигации или акции на ожиданиях. И мы видели негативный всплеск, когда начали разрастаться первые новости. Потом ситуация улучшилась, но буквально на днях пошел новый негативный всплеск, что связано с новостями из Италии. Но реакция финансовых рынков обычно краткосрочная. Если ситуация нормализуется, то, скорее всего, рынки, что называется, отрастут назад», – считает банкир.

Вместе с тем, он отметил, что одновременно видны уже первые сигналы того, что китайская экономика замедляется. «И это влияет на экономику торговых партнеров Китая. Но Украина, скорее всего, окажется не в первой группе влияния. В первой группе влияния те страны, которые сильно встроены в производственную цепочку Китая. У нас, конечно, около трети экспорта руды идет в Китай, то есть мы тоже зависим от китайской промышленности. Но почти 50% нашего экспорта – это пищевая продукция в разных ее компонентах. А этот сегмент страдает все-таки меньше. Там могут быть логистические проблемы, но не более. Еще один важный аспект – цены. Пока мы видим, что эффект падения цен на наш импорт (в первую очередь на нефть и газ) значительно перевешивает эффект падения цен нашего экспорта (тех же черных металлов и руды). То есть пока значительных негативных тенденций из-за коронавируса мы не видим», – отметил Сологуб.

Он также ответил на вопрос, есть ли риски того, что реальный курс валют опять не будет соответствовать прогнозному. «У Нацбанка есть механизм влияния процентной ставкой. Если мы будем видеть какое-то инфляционное давление на курс, да, мы будем влиять процентной ставкой. Но просто сказать, что курс вырастет, а за ним инфляция потянется – это слишком упрощенный взгляд на вещи, я бы сказал. Если мы посмотрим на динамику курса в этом году, мы увидим, что амплитуда колебания на межбанковском рынке уже составила от 23,6 до 25,1 грн за доллар, а на наличном еще больше. Такая амплитуда колебания, вроде бы, широкая, но, если посмотреть на показатели колебаний – или, как называют экономисты, волатильности обменного курса, – то они не сильно отличаются от того, что демонстрирует евро к доллару или польский злотый к доллару. Да, есть колебания курса, но они обычно происходят вокруг какого-то показателя», – отметил заместитель главы Национального банка Украины, уточнив, что примеры укрепления нацвалюты традиционны и для истории других стран, таких как Польша, Чехия, Румыния, Колумбия, Грузия.