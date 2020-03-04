Новые министры: Депутаты утвердили состав правительства пакетом

Верховная Рада по представлению нового премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила некоторых министров Кабинета Министров Украины. За назначение членов Кабинета министров на пленарном заседании сегодня вечером, 4 марта, проголосовали 277 народных депутатов, сообщает « Интерфакс – Украина ».

В частности:

вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;

вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников;

министром социальной политики – Марина Лазебная;

министром внутренних дел Украины – Арсен Аваков;

министром молодежи и спорта Украины – Вадим Гутцайт;

министром инфраструктуры Украины – Владислав Криклий;

министром по делам ветеранов Украины – Сергей Бессараб;

министром юстиции Украины – Денис Малюська;

министром Кабинета министров – Олег Немчинов;

министром развития громад и территорий – Алексей Чернышев;

министром здравоохранения – Илья Емец;

министром финансов Украины – Игорь Уманский.

В правительстве отправленного в отставку ранее сегодня, 4 марта, Алексея Гончарука Федоров занимал должность вице-премьера – министра цифровой трансформации Украины, Аваков – главы МВД, Криклий – министра инфраструктуры, а Малюська – министра юстиции.

В то же время, как написала на своей странице в соцсети Facebook нардеп от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, пока исполняющим обязанности министра культуры будет «кто-то из заместителей» министра культуры Владимира Бородянского. «Должность министра образования пока вакантна, будет и. о.», – написала она в комментариях на своей странице.

Также нардеп отметила, что министр Кабмина отправленного в отставку премьера Гончарука Дмитрий Дубилет «останется в команде».