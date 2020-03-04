Полиция Донецкой области объявила охоту на нарушителей (Видео)

На трассах Донецкой области полицейские охотятся на нарушителей. Достается не только водителям, но и пешеходам.

Так, сегодня, 4 марта, патрульные подстерегали нарушителей в центре Мирнограда. Пенсионера Ивана с внучкой остановили, потому что те пересекали дорогу в неустановленном месте. «Так машины были кто знает где, я бы проскочил. На автобус спешим. Переход кто знает где», – оправдывается мужчина.

Пешеходов за такое на первый раз предупреждают, а если поймают во второй раз, то придется уплатить штраф 51 грн.

Затем полицейские заметили школьников, которые перебегали дорогу не по «зебре». Детей сразу остановили и научили правилам дорожного движения. «Надо переходить только по пешеходному переходу. Перебегать проезжую часть запрещено», – объяснил полицейский.

За час дежурства в городе не было ни одного нарушителя среди водителей. «Видят, что включены синее проблесковые маячки на служебном автомобиле, поэтому принимают все меры, чтобы не нарушать», – сказал полицейский Александр Москалец.

А в соседнем Покровске автомобилей больше, как и нареканий от пешеходов. Пешехода Андрея на «зебре» не пропускали ни маршрутки, ни легковушки. «У нас любой перекресток опасен. Водители не пропускают, вы заметили, сами видели», – говорит он.

По словам правоохранителей, если водитель не останавливается на зебре, то его могут оштрафовать. «За это предусмотрена административная ответственность в виде 255 грн. Перед тем, как начать движение, пешеход должен убедиться, что это будет безопасно и для него, и для водителей», – сообщил начальник сектора реагирования Патрульной полиции Покровска Антон Остапенков.

Патрульные остановили водителя маршрутки, который не пропускал на «зебре» пешеходов. «Поздно увидел, немного поспешил. Извиняюсь, конечно», – оправдывается мужчина.

Патрульные составили протокол и оштрафовали на 250 грн. На этом же перекрестке застали еще одного нарушителя. «Не предоставили преимущество в движении пешеходам, которые двигались по пешеходному переходу», – объяснил водителю патрульный.

Как отмечают в полиции, цель таких отработок – уменьшить количество аварий. И просят быть внимательнее на дорогах.

Напомним, пешеходы, оказавшиеся виновниками ДТП, теперь обязаны отвечать материально за свои действия – такое решение вынес Верховный суд Украины. По мнению правоведов, это обещает революцию в судах и на дорогах, главным итогом которой может стать снижение количества ДТП по вине пешеходов. С начала 2019 года правоохранители Донецкой области выписали 6 тыс. 503 административных протокола за переход дороги в неустановленном месте.

Также сообщалось, что в Украине хотят повысить штрафы для нарушителей, которые переходят дорогу не по «зебре». Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте. На Донетчине водители поддерживают такую инициативу властей.

Источник: ТК «Донбасс»