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В Украину едут две миссии ВОЗ

04.03.20 20:56

В Украину приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сегодня, 4 марта, на брифинге сказал и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщает «Укринформ».

«Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна будет спланирована на разработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра, она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта, – ред.). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимального возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона», сказал Кузин.

Также сейчас, по словам Кузина, проходит общий тренинг для врачей инфекционного звена, проводимого совместно с ЮНИСЕФ.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией по распространению коронавируса и усиленными проверками на контрольно-пропускных пунктах въезда / выезда (КПВВ) на Донбассе люди обеспокоены различными слухами. В частности, в социальных сетях делятся информацией о том, требуют ли маски при пересечении КПВВ.

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