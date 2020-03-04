В Украину едут две миссии ВОЗ

В Украину приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сегодня, 4 марта, на брифинге сказал и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщает «Укринформ».

«Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна будет спланирована на разработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра, она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта, – ред.). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимального возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона», – сказал Кузин.

Также сейчас, по словам Кузина, проходит общий тренинг для врачей инфекционного звена, проводимого совместно с ЮНИСЕФ.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией по распространению коронавируса и усиленными проверками на контрольно-пропускных пунктах въезда / выезда (КПВВ) на Донбассе люди обеспокоены различными слухами. В частности, в социальных сетях делятся информацией о том, требуют ли маски при пересечении КПВВ.