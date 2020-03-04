«Скорой» не было: На КПВВ «Майорское» пенсионерка потеряла сознание

На контрольно-пропускном пункте въезда / выезда (КПВВ) «Майорское» сегодня, 4 марта, днем пожилая женщина потеряла сознание и была доставлена волонтерами в больницу с подозрением на инсульт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«При пересечении КПВВ "Майорское", направляясь из неподконтрольного правительству Украины города Горловка на подконтрольную территорию, потеряла сознание Елена Филипповна, 1936 года рождения. Несмотря на поручение правительства, согласно которому на всех КПВВ до 25 февраля должно было быть организовано постоянное присутствие бригад экстренной неотложной помощи, в это время на КПВВ "Майорское" отсутствовала бригада скорой неотложной помощи», – написал он.

По его словам, первую медицинскую помощь женщине оказали волонтеры, которые также доставили ее на своем автомобиле в ЦРБ г. Бахмут, где женщина была госпитализирована с подозрением на инсульт.

«Из-за существующих законов эта женщина, как и миллионы других пенсионеров, проживающих на неподконтрольной правительству территории, вынуждена была пересекать линию разграничения каждые 60 дней, чтобы ее пенсионные выплаты не были прекращены. Информация о данном происшествии на КПВВ мною была передана представителю Уполномоченного Верховной рады Украины в Донецкой и Луганской областях Павлу Лисянскому, который совместно с начальником гуманитарного центра Пролиска – Майорск сегодня посетил женщину в больнице», – рассказал Каплин.

Волонтер добавил, что 24 февраля у жителя Донецка 1963 года рождения при пересечении КПВВ «Майорское» случился инфаркт. Медики-волонтеры доставили его в больницу Бахмута, однако по дороге у мужчины остановилось сердце.

«Ранее Гуманитарная миссия "Пролиска", совместно с Офисом представителя Уполномоченного по правам человека на Донбассе неоднократно обращалась в государственные органы с просьбой обеспечить присутствие бригад скорой неотложной помощи и оборудования для реанимаций на всех КПВВ на линии разграничения. Согласно поручению правительства Украины, до 25 февраля должно было быть организовано постоянное присутствие бригад экстренной неотложной на КПВВ. В Луганской области на КПВВ "Станица Луганская" с 28 февраля наша миссия отмечает постоянное присутствие бригады скорой помощи. В Донецкой области присутствие бригад скорой помощи с 26 февраля организовано только в вечернее время (после 16 часов), когда на пунктах пропуска заканчивают работу гуманитарные организации», – отметил глава Гуманитарной миссии «Пролиска».