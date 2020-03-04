На равных и без ограничений: Как люди с инвалидностью находят желанную работу на Донетчине (Видео)

В Донецкой области лица с инвалидностью все чаще находят желанную работу. Они работают на равных и не имеют никаких ограничений. Как сообщили в областной службе занятости, только в этом году в Донецкой области трудоустроились 95 человек с инвалидностью на должности продавца, провизора, швеи, повара, а также на удаленную работу. В прошлом году – почти 800.

Так, в Краматорске в одной из крупных торговых сетей работает кассиром Анна Зайцева. Женщина имеет недостаток слуха. Но это не мешает ей быстро и качественно обслуживать сотни посетителей в день. По словам женщины, она давно мечтала именно об этой профессии. Но, прежде чем приступить к работе, пришлось доказывать, что справится. «Собеседование было для меня волнительным. Администрация побаивалась того, как я буду общаться с гостями. Я не сдавалась и добилась. Обучалась, за мной наблюдали. Получалось все хорошо и меня приняли на работу», – рассказала Анна.

С пониманием к таким людям относятся и покупатели. «Ну, а куда этим людям деваться? Конечно, нужно. У них меньше скандалов, у них меньше претензий. Я всегда у нее покупаю, девчонка молодец – так держать», – сказала покупатель Александра.

В этом же магазине продавцом торгового зала работает племянник Анны Вадим Зайцев. Парень рассказывает, что больше всего ему нравится быть полезным людям. «Когда я помогаю покупателю найти и купить то, что он хочет, и мне приятно», – поделился он.

Как рассказали в компании, одно из их правил – не создавать барьеров при трудоустройстве людей с инвалидностью. А чтобы с ними не было преград в общении, руководство тоже усваивает элементы жестового языка. «Допустим, когда они там говорят, что уже идут домой, это так они показывают. Они спрашивают, что как делать. Я им говорю, показываю. Они работают на уровне, мы их никак не разделяем с другими», – рассказал заведующий отделом свежих продуктов Аркадий Колиев.

А в Славянском городском центре занятости ценят ведущего специалиста Егора Осетрова, который тоже имеет инвалидность и передвигается на коляске. Парень уже второй год работает здесь регистратором. В администрации признаются, что сначала опасались, смогут ли создать все необходимые условия для парня. Теперь отмечают, что это сотрудник, который своим примером мотивирует людей. «Он действительно такой живой, с чувством юмора. И к нам даже приходили люди сюда в приемную, говорили что "я не буду получать статус безработного. Я вот увидела вашего регистратора и решила, что я пойду туда, куда он мне рекомендовал"», – говорит заместитель директора Славянского городского центра занятости Любовь Савченко.

Егор отмечает, что найти работу людям с инвалидностью пока все еще сложно. «Во-первых, инфраструктура как в стране у нас, так и в городе проблематична. И предприятий заинтересованных, к сожалению, мало сейчас», – поясняет он.

Как отмечают в областной службе занятости, на рынке труда предложений для людей с инвалидностью становится больше. «130 вакансий для этой категории граждан с заработной платой. Есть такие интересные примеры – это делопроизводитель в Метинвестхолдинг 9 тыс. грн. Это Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление – водитель 15 тыс. грн. Слесарь-ремонтник – 14 тыс. грн», – сообщила директор областной службы занятости Валентина Рыбалко.

На сегодня через областной центр занятости ищут работу 790 лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, украинцы с инвалидностью могут бесплатно освоить IT-профессию.

Как сообщалось ранее, в Краматорске работает единственный в Донецкой области центр комплексной реабилитации для людей с инвалидностью. Но о том, что такое учреждение существует, многие даже не слышали. А главное: врачи иногда умалчивают, что пациенту можно пройти там курс процедур.

Источник: ТК «Донбасс»