В прифронтовом селе Луганщины откроют амбулаторию

Луганщина получит гуманитарную помощь от Венгрии для амбулатории, которую сегодня, 5 марта, после ремонта откроют в прифронтовом селе Валуйское. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в ходе встречи с главой Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем в Северодонецке.

«Будет очень хороший и важный момент, потому что мы торжественно открываем наш венгерский проект в селе Валуйское, где мы помогали реконструировать амбулаторию. Я привез несколько подарков – это оборудование», – сказал он.

«Это здание было очень разбито после артиллерийского обстрела. Там изоляции не было, там не было воды, канализации вообще. И врачи там героически работали в этих условиях, представьте себе. Сейчас это нормальное здание, там будет нормальное оборудование», – сообщил посол Венгрии в Украине.

Оборудование для амбулатории прифронтового села Валуйское, расположенном в Станично-Луганском районе, закупили за 150 тыс. грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»