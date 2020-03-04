«Шахтер» обыграл «Днепр-1» с разгромным счетом (Фото)

Лидер первенства донецкий «Шахтер» разгромил «Днепр-1» со счетом – 4:0, пишет « Сегодня.ua ».

Судьба этого матча была решена уже к 24-й минуте, когда на табло в Харькове горело 4:0 в пользу «Шахтера». А открыт счет был уже на четвертой минуте после розыгрыша углового: Тете навесил в штрафную, откуда головой точно пробил Кривцов.

Буквально через пять минут Адамюк после удара Мораеса срезал мяч в собственные ворота, что стало тревожным звоночком для команды «Днепр-1», вышедшей на лидера чемпионата Украины без героя матча с «Динамо» – Владислав Супряга остался в запасе.

Уже на 19 минуте Тайсон довел счет в матче до разгромного. Результативную передачу бразильцу отдал лучший бомбардир чемпионата Украины Жуниор Мораес, на счету которого 15 голов.

Евгений Коноплянка, которому Луиш Каштру доверил место в стартовом составе, на 23-й минуте удачно сыграл на добивании и установил на табло 4:0. Отметим, что 200-й матч за «Шахтер» проводил сегодня бразильский защитник «горняков» Исмаили, который выступает за донецкий клуб с 2013 года. На данный момент на его счету 16 голов и 36 ассистов.

Долгое время казалось, что победа «горняков», которые после перерыва создали еще несколько опасных моментов, так и останется «сухой». Но под занавес второй половины Валерий Бондарь сыграл рукой в собственной штрафной, судья назначил пенальти и на 83 минуте гол престижа забил за «Днепр» вышедший на замену Супряга. 4:1 – и «Шахтер» реабилитировался за поражение от «Ворсклы».