Родилась с множественными пороками сердца: Как малышке из Мариуполя помогли сделать срочную операцию (Видео)

Аленка из Мариуполя родилась с множественными пороками сердца. Один проток так и не закрылся. Ей срочно нужна была операция. Два года семья девочки жила с надеждой на помощь. И вот на ее день рождения произошло чудо.

Мать девочки, Анастасия Филатова, о том, что у нее под сердцем больной ребенок, узнала во время одного из первых УЗИ. Врачи предупредили будущую маму о врожденных пороках развития ребенка, но успокоили тем, что с ними девочка будет жить. «Были обнаружены множественные дефекты в сердце, они потом сами зажили, а проток так и остался открытым», – сказала Анастасия.

Алена в семье вторая дочь. Ей уже два года. Старшей Жене – четыре. Семья живет очень скромно. Мать находится в декретном отпуске, отец работает слесарем на заводе. Бабушки и дедушки уже умерли. Когда родители узнали о стоимости лечения для Алены, то впали в отчаяние. «Понимали, что как-то пришлось бы собирать и это заняло бы какое-то время», – говорит Анастасия.

Но в маленькой жизни Алены произошло настоящее чудо. В день рождения крохи – 28 ноября – Анастасия позвонила в Фонд Рината Ахметова. «Я связалась с консультантами Фонда и началась работа», – вспоминает она.

Уже в январе Алену ждали хирурги в Киеве, но девочка заболела. Операцию пришлось отложить. В феврале ее в конце концов провели. «Баталов проток был надежно перекрыт окклюдером, который купил ребенку Фонд Рината Ахметова. Кроме этого мы обнаружили атипичную анатомию. Жизни ребенка ничего не угрожает, а дальше будем дообследовать и принимать правильную тактику», – сообщил эндоваскулярный кардиохирург Института имени Амосова Игорь Дитковский.

Уже на следующий день Алена с интересом знакомилась с новыми игрушками, а мама не сдерживала слез радости.

Дома девочку с нетерпением ждала старшая сестра. По словам Жени, она чувствовала, что с Аленой что-то происходит. «Хочу, что бы у Леночки было хорошее сердце. Потому что у нее чуть-чуть плохое сердце. Поэтому ей операцию сделали», – сказала она.

Уже несколько недель сестры снова неразлучны. Теперь счастливому детству ничего не препятствует.

Фонд Рината Ахметова помогает детям с пороками сердца от 2013 года. На сегодня уже поведена 121 операция по установлению окклюдеров.

Источник: ТК «Донбасс»