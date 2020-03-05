За 7 тысяч: На Донетчине можно вызвать передвижные лаборатории по замерам воздуха и воды (Фото)

В Донецкой области продолжают работать две передвижные экологические лаборатории. Одна – по мониторингу качества воздуха, вторая – воды. Для их вызова жители населенных пунктов могут обращаться в свои городские советы, в ближайшее время лаборатории будут оказывать услуги и по частным заказам. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Лаборатория по замерам воды была приобретена за средства экологического фонда Донецкой области в конце прошлого года, стоимость – около 5 млн грн. Сейчас она работает в регионе в тестовом режиме. «С ее помощью можно будет сразу определить уровень загрязнения водоема по тем или иным веществам. Это делается с помощью спектрофотометра: наливается анализируемая жидкость, ставится в прибор, и мы можем сразу видеть результат в лабораторных условиях. Если нужно, потом проводится дополнительный анализ. Лаборатория по воде пока тестируется, у нас еще не было задачи проводить определенные исследования. Были сделаны три тестовых выезда», – пояснил начальник отдела мониторинга Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Евгений Нестеров.

Лаборатория по замерам воды

Данная лаборатория измеряет уровень кислотности воды, общее солесодержание, уровень взвешенных вещества (так называемая «мутность»). «Также измеряет ионы аммония (т.е. аммиак), цианиды, хлор. Химическое потребление кислорода дает нам интегральный показатель содержания органических веществ в пробе воды», – уточнила инженер экологии Департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА Елена Широкоступ.

«Лаборатория оснащена лодкой. Поэтому мы можем приехать на реку или другой водоем и при общественности провести необходимый экспресс-анализ. Который сразу покажет – есть или нет загрязнения, отобрать эти пробы воды, законсервировать в установленном порядке и доставить в ту лабораторию, которая сможет выдать протокол. По результатам этих анализов можно будет наказать нарушителя», – дополнила эколог.

После завершения тестового периода лабораторию можно будет привлекать и для анализа питьевой воды, жители смогут обращаться в Департамент в частном порядке. «Мы планируем такие услуги оказывать. И не только по питьевой воде, но и по скважинам, колодцам. Также эта лаборатория сможет измерять качество воды работы фильтров до и после очистки. Мы сделаем калькуляцию, закупим необходимые реактивы и будем оказывать услуги. Все услуги с конкретными прайсами будут обнародованы», – сказала Широкоступ.

Лаборатория по замерам воздуха в Донецкой области работает уже второй год, ее также заказывают в иные регионы. «Например, она выезжала в Херсон во время выброса на титановом заводе. Проводили измерения, чтобы снять социальное напряжение и успокоить местных жителей, что там уже все в порядке», – добавил Нестеренко.

Лаборатория по замерам воздуха

Алгоритм работы с лабораториями следующий. Местные жители направляют жалобу в свой городской совет с просьбой в то или иное место прислать спецавтомобиль. Горсовет обращается в Департамент экологии ДонОГА, который направляет лабораторию, проводятся замеры. «У Департамента экологии нет инспекционных функций, мы выполняем лишь мониторинг – наша задача выявить, есть ли превышение нормативных показателей или нет. И, если есть, то эта информация передается горсовету, а также направляется в инспекции. Затем горсовет вызывает на заседание предприятие-загрязнителя, общественность, СМИ, налоговую, экологическую инспекцию и принимается решение. И предприятию уже трудно уйти от ответственности», – рассказал начальник отдела мониторинга.

Стоимость выезда лаборатории по мониторингу уровня воздуха составляет 7 – 7,5 тыс. грн в день, за это время можно произвести до 6-ти замеров. «Это расходы на расходные материалы, обслуживание лаборатории, топливо и так далее. По лаборатории по воде сейчас проводится калькуляция, но примерно столько же будет стоить», – пояснил Нестеренко.

В частности, власти Славянка на этот год запланировали 20 тыс. грн для вызова данных автомобилей. В 2019 году город дважды обращался по замерам воздуха, лаборатория тогда была предоставлена бесплатно. «Первый вызов – когда жители города обращались по поводу возможного загрязнения Славянской ТЭС (г. Николаевка, – ред.). Результаты показали, что замеры воздуха хорошие. Также этот автомобиль выезжал по обращению жителей микрорайона Черевковка», – рассказал Лях.

Хватит ли 20-ти тысяч, мэр еще не знает, т.к. пока не понятно, сколько вызовов в год придется делать. «Но однозначно другого метода определения спорной ситуации, когда обращаются граждане, у меня сегодня нет. Потому что датчики гидрометцентра – 1967 года выпуска. Они были настроены замерять наши предприятия химической промышленности. И с тех пор оборудование не менялось», – пояснил городской голова.

4 марта лаборатория по мониторингу воздуха работала на центральной площади Славянска, были зафиксированы небольшие превышения показателей по уровню пыли. «Преимущества лабораторий, что результаты мы можем сразу в онлайн-режиме, на компьютере – показываются наши показатели, а рядом нормативы. Сейчас, когда делали замеры, видел, что есть небольшое превышение по пыли. Но я связал это с тем, что коммунальные работники до этого как раз подметали, и здесь действительно пыль поднялась. По остальным показателям – все в норме», – подытожил мэр Славянска.