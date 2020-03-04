На Донетчине обстрелами из артиллерии поврежден газопровод (Фото)

Вблизи прифронтовой Новоселовки (Донецкая обл.) в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» поврежден газопровод. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что огонь по позициям украинских военных велся НВФ со стороны неподконтрольной украинским властям Горловки из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

«Снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения. Вследствие разрывов обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку с. Новоселовка, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара», – говорится в сообшении.

«В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители», – сообщили в штабе ООС.