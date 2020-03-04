От осложнений гриппа в Украине умерли 54 человека

За прошедшую неделю, с 24 февраля по 1 марта, ОРВИ заболело более 213 тыс. человек, из них 64,4% – дети. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ).

Интенсивный показатель заболеваемости составил 558,4 на 100 тыс. населения, что на 17,1% больше эпидемического порога по Украине.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и в г. Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Напоминаем, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР* у 29 из 75 образцов материалов определены вирусы гриппа: 15 – типа А (Н1) pdm09, 1 – А (Н3), 10 – А не субтипировано, 3 – типа B.

За неделю получено сообщение о шести летальных случаях вследствие осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 54 человека умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинированы 280 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали почти 238 тыс. человек.

* Прим. – ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция) – высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается на исследовании генетического материала человека (ДНК и РНК). В зависимости от цели исследования используются кровь, слюна, мокрота, выделения половых органов и прочее биологические материалы.