Украинские пограничники получат 20 патрульных кораблей из Франции

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада ратифицировала Соглашение между правительствами Украины и Франции об усилении системы морской безопасности и охраны границы, сообщает пресс-служба МВД Украины.

За три года Государственная пограничная служба Украины получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА.

За соответствующий законопроект № 0025 проголосовал 261 народный депутат.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, усиление системы морской охраны и защиты границ – это уже второй очень важный по масштабу, после авиации МВД, украинско-французский проект.

Арсен Аваков отметил, что украинская морская граница сегодня – это 1 448 км или – 765 миль морского участка государственной границы Украины. Площадь исключительной (морской) экономической зоны составляет более 21 тыс. кв.миль.

«Так как морской участок украинской границы на сегодня самый незащищенный – мы нуждаемся в усилении и мобильности на воде. В оккупированном АР Крым остались базы и 19 наших пограничных кораблей и катеров, а 80% имеющихся судов – технически устаревшие и требуют постоянного обновления», – сказал Арсен Аваков.

За 3 года все 20 кораблей будут на вооружении Государственной пограничной службы Украины, а украинские корабелы смогут уже самостоятельно строить аналогичные суда для наших потребностей.

Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации, техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании-производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украине, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.