На Донетчине летом будут работать молодежные волонтерские лагеря

Летние волонтерские лагеря программы «Будуємо Україну разом» («БУР») в 2020 году откроются в Бахмутском районе Донецкой области. Заявки на приглашение к себе волонтеров подали 80 населенных пунктов по всей стране, передают «Свои.City».

Как рассказала Евгения Васильева, координатор направления «Будуємо Україну разом – Схід», осенью 2019 года «БУР» предложил заполнить анкету и пригласить волонтеров в свой город или село. Пришло 80 заявок со всей страны, в том числе 24 заявки из Донецкой и Луганской областей.

По результатам отбора лагеря команды «Будуємо Україну разом» в 2020 году будут организованы в 13 населенных пунктах, в том числе в городе Соледар, поселке Мироновский и селе Звановка Бахмутского района на Донетчине.

В феврале все местные координаторы и их команды проходили обучение во Львове. Узнавали, как строится программа по направлениям, как привлекать и работать с волонтерами, обучались основам коммуникаций, поиску средств и других ресурсов, особенностям работы лагерей. На обучении организаторы попытались воссоздать атмосферу лагеря.

Сезон работы лагерей «БУР» продлится с мая по октябрь 2020 года. Лагеря на востоке Украины планируются летом: ориентировочно в июне – в Мироновском, в июле – в Звановке, в августе – в Соледаре.

«Наши координаторы на востоке – это общественные активисты, которые хотят создавать площадки взаимодействия и объединять людей. Все имеют опыт общественной и проектной деятельности и готовы брать ответственность за свой город и окружение», – говорит Евгения Васильева.

В Соледаре вместе с общественной организацией «Radio Dja» волонтеры «БУР» обустроят музыкальную студию, чтобы местные группы могли собираться на репетиции. Сама общественная организация состоит из музыкантов, поэтому и место должно стать площадкой для досуга и развития молодежных творческих сообществ. Организации пространства содействуют местные власти.

Также волонтеры «БУР» будут делать косметические ремонты в домах 2-х многодетных семей, нуждающихся в поддержке. Одна из семей – переселенцы.

В поселок Мироновский «БУР» пригласила местная активная библиотекарь совместно с командой благотворительного фонда Сергея Жадана. Во время лагеря будут делать косметический ремонт в библиотеке школы №1, которая в данное время довольно запущена. В школе действует активный совет родителей и учеников, поэтому библиотека должна стать площадкой общения, здесь будут воплощать образовательные проекты и мероприятия школы, а, возможно, и громады.

Еще волонтеры помогут с работами в 2-х семьях. Одна из семей – переселенцы, вторая – местные жители, где прабабушка воспитывает троих детей и является их опекуном.

В Звановке вместе с общественной организацией «Волшебные руны» волонтеры «БУР» будут создавать уличное общественное пространство, где местные жители смогут активно проводить время и взаимодействовать. Рассчитано это пространство в основном на молодежь. Кроме этого, волонтеры помогут 3-м многодетным семьям.

В лагеря «БУР» обычно приезжает около 50-ти инициативных людей из других мест, приобщаются местные жители. Приезжим волонтерам необходимо заполнить анкету участника на сайте «БУР» и зарегистрироваться в программе. Местным регистрироваться не нужно.

Волонтером лагеря могут стать желающие в возрасте от 16 лет – если они приезжают из другого города. Для местных волонтеров возраст не важен.

«Будуємо Україну разом» – волонтерская программа, которая через совместную работу, путешествия и неформальное образование объединяет украинскую молодежь в сеть активных граждан. «БУР» возник как волонтерская акция Львовского образовательного фонда, целью которой было восстановление домов, уничтоженных из-за войны на востоке Украины.