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Должности начальника Генштаба и главнокомандующего будут разделены

04.03.20 23:59

Верховная Рада проголосовала за досрочное разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Это состоится уже в конце марта, а не 1 января, как раньше было прописано в законе о национальной безопасности. Соответствующий законопроект № 3015 на внеочередном заседании сегодня, 4 марта, поддержали 292 народных депутата,сообщает «LB.ua».

Напомним, что закон о национальной безопасности был принят летом 2018 года. Среди прочего он предусматривает разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ.

Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Также главнокомандующему будет подчиняться командующий Объединенных сил.

Главнокомандующий будет самым высоким военным должностным лицом в ВСУ, его будет назначать на должность и увольнять президент Украины.

Сейчас должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба занимает Руслан Хомчак.

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