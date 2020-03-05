«Верю, что мысли материальны»: Куклы мастерицы из Покровска покоряют Европу и США

Татьяна Ускова из Покровска (Донецкая обл.) 15 лет занимается созданием интерьерных кукол. Такие вещи часто делают в одном экземпляре, ими украшают дом, их коллекционируют. Сейчас куклы Татьяны покупают в Англии, Италии, Швейцарии, США, Канаде. При этом создание кукол – скорее хобби, мастерица работает специалистом отдела кадров «Шахтостроительной компании», передают «Свои.City».

Мастерица рассказывает, что украшать куклы любила с детства. Сначала шила и вязала им одежду. Когда вышла замуж и родила дочь, стала мастерить куклы для дочки. В то время был бум на игрушки в стиле Тильда – такие интерьерные куклы разработала в 1999 году дизайнер из Норвегии Тоне Финнангер, их характерные черты – глаза в виде маленьких точек и румяные щеки.

Татьяна покупала изделия других мастеров – эти игрушки и сейчас есть в ее коллекции. Но всегда хотела сделать что-то свое. Так увлеклась интерьерной куклой. Сначала Ускова делала подарки родным и друзьям. Постепенно хобби переросло в небольшой бизнес. На первом этапе Татьяна шила куклы из подручных материалов. Чтобы достичь своего уровня, она прошла много платных мастер-классов. Теперь для создания кукол покупает специальные материалы.

В среднем на создание одной куклы у мастерицы уходит 2 недели, этому она уделяет по 2 часа в день после основной работы. В целом это 10-12 часов непрерывного труда.

Как пояснила Татьяна, коллекционные изделия требуют много времени, поскольку ткань, из которой шьется кукла, грунтуется в 5 слоев. Каждый слой должен полностью высохнуть, потом его зашкуривают и наносят следующий. Особое внимание уделяют лицу куклы и открытым деталям. После подготовительных работ ткань, из которой шьют куклу, становится похожа на пластик. Затем начинается работа над одеждой, деталями и волосами.

«Мои работы индивидуальны и делаются в единственном экземпляре. Даже если я повторяю какую-нибудь куклу, каждый раз она получается разной. Одни из самых любимых коллекционных кукол – это Наполеон и Жозефина, Маленький принц. Жаль, что фото не передает всей красоты изделия. Поэтому перед отправкой куклы заказчику я всегда снимаю обзорное видео», – делится Ускова.

Для кукол Татьяна использует японский и корейский хлопок, ткани ручной работы с винтажным эффектом, специальные краски для прорисовки лица. Всю фурнитуру и мелкие детали мастерица старается делать вручную. «Я не использую в работе заготовки. Тогда теряется вся прелесть ручной работы. Если кукла от начала и до конца шьется руками, то она получается живая, с душой, которую в нее вкладывает мастер», – уверяет Ускова.

Себестоимость разных видов кукол отличается. По словам Татьяны, детские игрушки шить проще, они требуют меньше денег, сил и времени. Для коллекционных кукол используется более дорогой материал. Стоимость такой куклы начинается от 1500 грн. Если сравнивать затраты, то на создание интерьерной куклы уходит в 2 раза меньше средств, чем на коллекционную.

Татьяна продает куклы через соцсети. У нее есть страничка в Facebook, в Instagram и на платформе по продаже изделий ручной работы Etsy. Интерьерные куклы ценят за границей, поэтому большинство покупателей изделий Татьяны Усковой – из Европы и США. Есть и украинцы, но их гораздо меньше. Куклы мастерицы украшают интерьеры в Канаде, Швейцарии, Англии, Германии, Финляндии, Америке, Италии, Португалии.

«В Европе мало мастеров, которые занимаются интерьерной куклой и вообще творчеством, поскольку это трудоемкий и затратный по времени процесс. Европейцы ценят свое время, у них почасовая оплата, поэтому изделия ручной работы там стоят очень дорого»,– рассказывает Татьяна.

Однажды она с коллегами по творчеству посчитала стоимость куклы, взяв за основу среднюю зарплату португальцев. На тот момент 1 час рабочего времени стоил около 25 долл. Если посвятить одному изделию 8-часовой рабочий день, то стоимость куклы по европейским расценкам составила бы 200 долл. Такие деньги в Украине готовы заплатить единицы.

К примеру, цена куклы с голубыми волосами для украинского сегмента составляет 800 грн, а на платформе Etsy – 120 долл. с доставкой. На Etsy в цену товара, кроме материалов и работы автора, заложено три вида налогов: с магазина, банка и посредника. Также учитываются расходы на доставку. И все равно изделия украинских мастеров гораздо дешевле, чем заграничных коллег.

Когда мастерица начинает работу над куклой, смотрит какой-нибудь фильм для вдохновения. Все началось с фэнтези «Сумерки», Татьяну впечатлила сказочная страна с красивой природой и необычными героями (это трилогия об отношениях людей, вампиров и оборотней). Потом она стала смотреть документальные фильмы о разных странах.

«Я верю, что мысли материальны. После просмотра фильмов о Швейцарии я много думала об этой стране и однажды оттуда просто посыпались заказы», – говорит мастерица.

Фильмы нужны Усковой, чтобы лучше узнать страну заказчика, вдохновиться на работу и расширить кругозор. Так было, когда Татьяна создавала коллекционную куклу в виде Маленького принца.

«Я получала удовольствие от процесса, поэтому кукла вышла очень позитивная. Одновременно много узнала о Швейцарии. Когда упаковывала принца для отправки, то положила в коробку конфеты ему на дорогу, перекрестила куклу и пожелала счастливо добраться к новому владельцу», – делится Ускова.

Вскоре заказчица прислала восторженный отзыв. Маленький принц полюбился семейной паре из Швейцарии, они даже смастерили для него специальную полку.

Татьяна Ускова постоянно интересуется новинками кукольной индустрии. В планах – освоить лепку, научиться делать будуарные куклы. И ко всем своим изделиям мастерица относится, как к живым существам.