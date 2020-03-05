Адвокат Ющенко и представитель в ТКГ: Что известно о вице-премьере по реинтеграции Донбасса

В среду, 4 марта, Верховная Рада отправила Кабинет Министров во главе с Алексеем Гончаруком в отставку. Новым премьером утвержден Денис Шмыгаль, проголосовали депутаты и за состав нового правительства. По вопросам реинтеграции Донбасса в Кабмине введена должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на которую назначен Алексей Резников, передают «Донецкие новости».

По информации 24tv.ua, Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. В течение двух лет (1984-1986 годы) проходил срочную военную службу в Парашютно-десантной службе ВВС СССР. После окончания службы учился во Львовском государственном университете имени Ивана Франко. В 1991 году закончил юридический факультет и получил диплом с отличием.

После окончания университета, в 1991 году Алексей Резников был соучредителем брокерской компании «Галицкие ценные бумаги».

С 1999 года и в течение следующих 3-х лет работал заместителем председателя Центра развития украинского законодательства в Киеве.

В 2000-х годах Резников основал компанию «Правис», которую позже переименовали в «Резников, Власенко и партнеры». В 2009 и 2010 году компания стала победителем рейтинга Chambers Europe Awards.

Вместе с Сергеем Власенко был адвокатом кандидата на пост президента Виктора Ющенко в деле о непризнании второго тура выборов 2004 года.

С 2011 до 2014 года – главный юрисконсульт Адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». По совместительству – адвокат и партнер АО «Меджистерс». С ноября 2018 года – партнер юридической фирмы «Астерс».

С 2008 до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва. Избран от Блока Николая Катеринчука. Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

С 2015 года Алексей Резников:

председатель Украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2015–2016 годах;

заместитель председателя Антикоррупционного совета при Киевском городском голове;

член совета социального проекта совместного действия «Сделаем вместе»;

член Целевой команды реформ по вопросам децентрализации, местного самоуправления и региональной политики при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

советник Киевского городского головы.

С апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

В 2017 году отвечал за проведение и организацию конкурса «Евровидение» в Киеве со стороны КГГА. Также Резников отвечал за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018 со стороны КГГА.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

Алексей Резников как представитель Украины в ТГК заявил, что позиция украинской стороны в отношении Минских соглашений остается неизменной. Документ следует пересмотреть в части контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.

По словам Резникова, Украина готова выполнять пункты Минских соглашений только в определенном порядке:

разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

установка режима полной тишины;

вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины;

установление украинского контроля над восточной границей;

проведение выборов.

Алексей Резников разведен, воспитывает сына.

Из имущества Резников задекларировал 6 земельных участков в Кийлове Бориспольского района и 2 больших квартиры в Киеве, также в декларации у него указаны несколько автомобилей (в том числе недавно купленный Porsche) и квадроцикл, 2 охотничьих карабина (стоимость – 67-150 тыс. грн). За неполный 2019 год задекларировано 12 млн грн зарплаты от юрфирмы «Астерс» и более 1 млн грн – от «Ощадбанка», в котором юрист является членом наблюдательного совета. На счетах «Ощадбанка» Резников держит около 800 тыс. евро.