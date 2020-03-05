Нужна программа переселения людей из зоны обстрелов на Донбассе, – Каплин

Из прифронтовой полосы на Донбассе выезжали 80% людей, но из-за отсутствия жилья на мирной территории вернулись назад. Сейчас в «серой зоне» на Донбассе живут около полмиллиона людей, в том числе 100 тыс. детей. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, передает «УНИАН».

«Наша организация работает в зоне – 20 км от линии разграничения. Потенциально, там в любое село может прилететь снаряд. И живет там полмиллиона (не включая такие города как Лисичанск, Северодонецк, Константиновка, Бахмут, Мариуполь, окраины которых входят в 20-километровую зону, а целиком города – нет). Среди них – 100 тысяч детей», – рассказал Каплин.

Глава гуманитарной миссии отметил, что «Пролиска» уделяет особое внимание изолированным, труднодоступным населенным пунктам у линии разграничения, где наиболее тяжелая гуманитарная ситуация. В прошлом году по программе переселения, которую реализует организация, из таких поселков переехало 18 семей с детьми.

«Например, купили жилье в Лисичанске маме с двумя детьми. Они жила фактически на линии разграничения в Золотом-4. Три года назад она рожала дома, сама, к ним не могла приехать "скорая" из-за обстрелов. И, вот, в первый вечер после переезда, мама пошла гулять с детьми на улицу. Младшая показала ручкой на небо и спросила: "Что это?". Она первый раз в жизни увидела луну. Дело в том, что в Золотом-4 каждый вечер были обстрелы. Обстановка была такой, что старший сын ходил в школу через день. Не стреляют – пошел, стреляют – остался дома», – говорит Каплин.

По его словам, многим семьям из зоны обстрелов приходится отдавать детей в интернаты. Но учреждения расположены далеко, до 150 километров от таких сел, как Лобачево и Лопаскино (Новоайдарский район Луганской обл., где линия разграничения проходит по реке Северский Донец).

«Теоретически, ребят могут навещать родители, их могли забирать на выходные. Но не получалось. Это другой конец области и надо тратить кучу денег на дорогу. Мы воссоединили семьи. Купили для 2-х семей квартиры в Счастье, в Сватово», – отмечает Каплин.

Гуманитарная миссия также помогла одной семье переехать из села Травневое (район Светлодарской дуги, Бахмутский район Донецкой обл.). В этой семье мальчик в 2,5 года перестал разговаривать – рядом с домом разорвалась граната. Сейчас с ним работают психологи, он пошел в детский сад по новому месту жительства, но на адаптацию нужно время. Многие семьи из «серой зоны» рассказывали, что и через полгода просыпались в 4 утра – в это время обычно начинался обстрел.

«В этом году мы планируем перевезти 20 семей. Одна из них живет в Орехово, прямо у позиций. Вокруг двора воронки, в конце огорода табличка "мины" и там корова недавно погибла, отвязалась и, скорее всего, задела растяжку», – говорит глава «Пролиски».

По его словам, из прифронтовой зоны на Донбассе выезжали 80% людей, но вернулись назад из-за отсутствия жилья на мирной территории. В гуманитарной миссии накопилась очередь заявок от желающих переехать. Люди готовы на сложное решение – бросить дом в родном селе, если есть гарантия получения жилья на мирной территории.

«В среднем, на переселение одной семьи мы потратили около 100 тыс грн. При этом, по нашим подсчетам, в одном из прифронтовых сел, гуманитарные организации за все время конфликта потратили на помощь одной семье с детьми более 2 млн грн. Выходит, что дешевле купить дом там, где есть садик, школа и нет взрывов. И можно было это делать уже в 2014-м, 2015-м году. Не строить модульные городки за миллионы долларов, а так решать вопрос», – резюмировал Евгений Каплин.