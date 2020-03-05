Вдали от семьи и от мирной жизни: Экс-начальник полиции Авдеевки рассказал о специфике работы у линии фронта

Андрей Епур три года возглавлял отделение полиции Авдеевки. 25 февраля он приступил к своим новым обязанностям в должности начальника территориального управления Службы судебной охраны в Донецкой области (ведомство расположено в Дружковке).

В интервью «Донецким новостям» Епур рассказал, как ему работалось вблизи линии разграничения и об особенностях работы полиции в прифронтовом городе.

Родом Андрей Епур с Кировоградщины, в детстве семья переехала в Дружковку, где он прожил до призыва в армию. Два армейских года отслужил во Львове. Когда демобилизовался, переехал в Красноармейск (в 2016 году переименован в Покровск). Там же приступил к работе в патрульно-постовой службе тогда еще милиции. Епур дослужился до первого заместителя начальника Покровского отдела полиции, и в 2017 году возглавил правоохранителей Авдеевки.

Андрей Епур женат, имеет двух взрослых детей (21 и 25 лет). Семья правоохранителя проживает в Покровске. Работая в Авдеевке, он не имел возможности часто ездить домой, поэтому жил в арендованной квартире. «Жил в Авдеевке, так как нужно было оперативно реагировать на происходившие события. Но иногда, когда была возможность, не забывал о родных и близких», – говорит правоохранитель.

В Авдеевке из-за боевых действий приходилось работать в усиленном режиме, что наложило определенный отпечаток и на личную жизнь. «На работе часто нужно было находиться 24 часа в сутки... Фактически дети выросли без меня», – делится Епур.

– Вы знакомы с работой полиции в разных городах Донетчины. В чем специфика криминогенной обстановки прифронтовой Авдеевки?

– Специфика заключается в близости к местам ведения боевых действий. Основная масса тяжких преступлений связана с обстрелами нашего города, района, а также с ранениями и гибелью мирных жителей и военнослужащих. По каждому факту обстрела возбуждаются уголовные дела и проводится досудебное расследование.

Кроме того, в Авдеевке имеют место случаи незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также их оборот. Но данные преступления не массовые.

Так, в 2019 году зафиксирован 21 факт незаконного хранения и оборота оружия. Следует отметить, что такие преступления носят «латентный характер» – то есть о хранении оружия и боеприпасов человек сам не заявлял. Это не тот случай, когда люди сами добровольно сдают оружие. Речь идет именно о незаконном обороте.

Лучше, конечно, самому прийти в любое отделение полиции и сдать. Ведь любое оружие рано или поздно может выстрелить, а боеприпас – сдетонировать. Не нужно прятать оружие, как любят говорить наши люди, «на черный день» – ведь черные дни могут наступить у них. В случае же добровольной сдачи арсенала человек освобождается от уголовной ответственности.

– Кто совершал правонарушения, связанные с оружием– местные жители или военнослужащие?

– Лицами, незаконно хранившими и сбывавшими оружие и боеприпасы, оказались гражданские.

– А есть «особенные» преступления, которые свойственны прифронтовому городу?

– Остальные, наиболее часто совершаемые в Авдеевке виды преступлений, не являются специфическими, и свойственны также другим городам, более отдаленным от зоны ведения боевых действий. Основная часть – это кражи личного имущества граждан, мошенничество, а также хранение и незаконный оборот наркотических средств.

Такие распространенные в других регионах преступления, как убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, грабежи на территории нашего обслуживания не носят систематического и массового характера. За время моей деятельности здесь все убийства, а также редкие грабежи и разбойные нападения были раскрыты. Лица, их совершившие, были установлены. Не нашла развития в нашем городе также и уличная преступность.

Вместе с тем, в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом наметилась тенденция роста количества преступлений. Так, на 18% выросло общее число зарегистрированных уголовных правонарушений. Однако нас эта цифра не пугает. Ведь это произошло не потому, что ухудшилась криминогенная обстановка. Просто к нашей территории обслуживания добавился весь Ясиноватский район. Мы были готовы к этому и считаем, что какого-то негативного скачка не произошло.

– Давайте обстоятельнее пройдемся по цифрам...

– В прошлом году было совершено 2 убийства, 3 тяжких телесных повреждения, из которых 2 – со смертельным исходом, 5 грабежей. Данные преступления раскрыты, дела направлены в суд. Разбойных нападений в минувшем году в Авдеевке и районе зарегистрировано не было.

Считаю, что находиться на улицах нашего города – безопасно. Мы надеемся, что виновные в указанных правонарушениях лица не смогут избежать уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

Кстати, наши люди, простые обыватели постоянно путают грабежи с кражами – это разные виды преступлений. Грабеж – это открытое завладение чужим имуществом, не соединенное с насилием. Кража – тайное завладение имуществом. Поэтому, когда человек вернулся домой, и обнаружил пропажу какой-то техники либо других ценностей, это означает, что совершена кража, а не грабеж.

По цифрам. Общее количество краж увеличилось на 30%, из квартир – на 84 %.

Опять же относительно роста этих преступлений – к нам добавился большой и сложный район. Мы не скрываем эти цифры, не утаиваем преступления. При этом считаю, что доверие населения к полиции возросло за счет того, что люди стали чаще обращаться, – они верят в то, что полиция сможет им помочь.

Общее количество раскрытых краж составляет 35%, квартирных краж – 53%.

Также следует отметить, что авдеевцы и жители Ясиноватского района все чаще становятся жертвами мошенников всех мастей. Однако раскрыть такие преступления и доказать вину преступников на практике оказывается достаточно сложно. Так, в 2019 году в зоне нашей ответственности было совершено 23 таких преступления. Из них раскрыто всего 4 – это официально, там, где людей установили и дела направлены в суд. По некоторым преступлениям лица установлены, однако на сегодняшний день в их отношении еще проводятся следственные мероприятия.

Это просто беда! Беда наших граждан в том, что некоторые из них дожили до преклонного возраста, но остаются очень наивными и доверчивыми, и идут на поводу у мошенников. Те, в свою очередь, не стоят на месте, ежедневно совершенствуют методы своих преступлений и могут разыгрывать разные сценарии. Предугадать, каким сценарий будет завтра, невозможно.

Есть один способ уберечься от мошенников – нужно не поддаваться ни на какие уговоры. Не стоит верить в те призрачные блага, которые вам обещают в интернете, по телефону, и даже на страницах интернет-изданий, ведь всем известно, что часто редакция даже официального сайта не несет ответственности за предоставленную информацию. Всегда сначала покупку нужно взять в руки, рассмотреть ее, либо перезвонить близким, которые якобы попали в беду, и только после тщательной проверки отдавать свои кровно заработанные деньги.

Кроме того, в Авдеевке и районе в 2019 году зарегистрировано 40 фактов незаконного оборота наркотических средств. Был выявлен 1 наркопритон (помещение для изготовления и употребления наркотиков). Все факты задокументированы и дела направлены в суд.

Также следует вспомнить и о дорожно-транспортных происшествиях. Всего в 2019 году на территории обслуживания Авдеевского отделения полиции произошло 5 ДТП, в которых пострадали люди. Некоторые происшествия – со смертельным исходом. 5 ДТП – это много. Много, если сравнивать с предыдущим, 2018 годом, когда был задокументирован всего 1 подобный факт.

Отдельная категория преступлений в Авдеевке связана с сепаратизмом. Полиция регулярно выявляет таких преступников на территории города и района – около 10 человек в год отвечают перед законом за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Речь идет о тех, чья вина полностью доказана.

– Для поимки лиц, связанных с сепаратизмом, проводят отработку, спецоперацию или действуют по наводке?

– Это наши обычные будни – получать информацию различным способом, из разных источников: это не обязательно должно быть проведение какой-то операции… Но профилактические отработки происходят регулярно.

– Мы сообщали, что в Авдеевке местному жителю была выделена личная охрана в виде трех автоматчиков из подразделения тактико-оперативного реагирования полиции. Как часто в вашей практике случались подобные прецеденты?

– Решение о выделении охраны гражданину Дергилеву принимал не я, поэтому комментировать я это не могу. В моей практике такого ранее никогда не было. Но в любом случае, данные мероприятия не выходят за рамки закона.

– Как часто на вверенной вам территории происходили правонарушения с участием военнослужащих?

– Такие случаи в Авдеевке были. Однако преступления с участием военных либо других людей «в погонах» носят не систематический, а, скорее, случайный характер, и на общую криминогенную обстановку не влияют.

– Полиция отслеживает судьбу «авдеевских» дел в судах?

– После того, как дела переданы в Государственное бюро расследований, в военную прокуратуру либо в Службу безопасности Украины, дальнейшую их судьбу специально не отслеживают.

– В Авдеевке отсутствует городской суд, его полномочия переданы в иные города. Как эта ситуация сказывается на деятельности правоохранителей?

– Отсутствие суда в Авдеевке – это общая проблема жителей и правоохранительных органов. Жители нашего города не имеют возможности своевременно и качественно обратиться в суд для защиты своих интересов, а правоохранители сталкиваются с той проблемой, что приходится доставлять участников процесса в Селидовский суд, который находится за 60 км от города, либо в Дружковский – за 80 км. Если учитывать состояние дорог и погодные условия, то процесс доставки в суд вызывает определенные трудности, а порой и невозможность выполнения такого задания. То есть потерпевшие, свидетели или понятые в таких условиях могут вообще отказаться ехать. Мы, со своей стороны, никак не можем повлиять на ситуацию с неработающим в Авдеевке судом.

– Насколько близость к местам ведения боевых действий повлияла на вашу работу?

– Несмотря на все сложности, я твердо уверен, что в Авдеевке можно эффективно работать. Совершенно нормальный город. Какой-то сверхстрессовой ситуации и сверхнагрузки нет. Чего-то из ряда вон выходящего, кардинально влияющего на результативность работы, нет. В Авдеевке можно и нужно плодотворно трудиться!

***

На месте руководителя полиции Андрея Епура сменил подполковник Владимир Андриевский (ранее работал инспектором следственного отделения полиции в Мариуполе). В понедельник, 2 марта он был представлен личному составу Авдеевского ОП.