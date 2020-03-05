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В Донецке произошло ДТП с участием троллейбуса (Фото)

05.03.20 08:49
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как рассказывают местные жители, авария произошла 4 марта на ул. Университетской: столкнулись легковой автомобиль и троллейбус.

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