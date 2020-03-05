RU
Все новости

В Донецке показали цены на продукты на рынке в Кировском районе (Видео)

05.03.20 09:28
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал на рынке в Кировском районе и показал цены на продукты.

Рынок местные жители называют 30-м. Там можно приобрести овощи и фрукты (цена за 1 кг):

  • картофель – 20-22 руб. (7,5-8 грн по местному курсу на 5.03.2020);
  • морковь – 20 руб. (7,5 грн);
  • свеклу – 25 руб. (9 грн);
  • яблоки – от 55 руб. (21 грн);
  • апельсины – 75 руб. (28 грн);
  • мандарины – 65 руб. (25 грн).

Есть торговые точки со свежей рыбой. Стоимость следующая:

  • карп – 160 руб. (61 грн);
  • карась – 80 руб. (30 грн);
  • толстолоб – 120 руб. (45 грн);
  • пеленгас – 140-160 руб. (53-61 грн).

Замороженная рыба:

  • хек – 209 руб. (79 грн);
  • сом – 199 руб. (75 грн);
  • горбуша – 199 руб. (75 грн);
  • скумбрия – 180 руб. (68 грн);
  • минтай – 175 руб. (66 грн).

Креветки продают по 420 руб. (159 грн).

Свинину можно приобрести:

  • заднюю часть – по 260 руб. (98 грн);
  • шею – по 280 руб. (106 грн);
  • лопатку – 200 руб. (76 грн);
  • сало с прорезью – 250 руб. (95 грн);
  • сало без прорези – 160 руб. (61 грн).

Также дончанин рассказал о ценах на молочные продукты:

  • творог – 160 руб. (61 грн);
  • брынза – 350 руб. (133 грн);
  • домашнее масло – 500 руб. (189 грн);
  • молоко (1 л) – 50 руб. (19 грн).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк