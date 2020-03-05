В Донецке показали цены на продукты на рынке в Кировском районе (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал на рынке в Кировском районе и показал цены на продукты.

Рынок местные жители называют 30-м. Там можно приобрести овощи и фрукты (цена за 1 кг):

картофель – 20-22 руб. (7,5-8 грн по местному курсу на 5.03.2020);

морковь – 20 руб. (7,5 грн);

свеклу – 25 руб. (9 грн);

яблоки – от 55 руб. (21 грн);

апельсины – 75 руб. (28 грн);

мандарины – 65 руб. (25 грн).

Есть торговые точки со свежей рыбой. Стоимость следующая:

карп – 160 руб. (61 грн);

карась – 80 руб. (30 грн);

толстолоб – 120 руб. (45 грн);

пеленгас – 140-160 руб. (53-61 грн).

Замороженная рыба:

хек – 209 руб. (79 грн);

сом – 199 руб. (75 грн);

горбуша – 199 руб. (75 грн);

скумбрия – 180 руб. (68 грн);

минтай – 175 руб. (66 грн).

Креветки продают по 420 руб. (159 грн).

Свинину можно приобрести:

заднюю часть – по 260 руб. (98 грн);

шею – по 280 руб. (106 грн);

лопатку – 200 руб. (76 грн);

сало с прорезью – 250 руб. (95 грн);

сало без прорези – 160 руб. (61 грн).

Также дончанин рассказал о ценах на молочные продукты: