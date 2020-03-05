В Донецке показали цены на продукты на рынке в Кировском районе (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал на рынке в Кировском районе и показал цены на продукты.
Рынок местные жители называют 30-м. Там можно приобрести овощи и фрукты (цена за 1 кг):
- картофель – 20-22 руб. (7,5-8 грн по местному курсу на 5.03.2020);
- морковь – 20 руб. (7,5 грн);
- свеклу – 25 руб. (9 грн);
- яблоки – от 55 руб. (21 грн);
- апельсины – 75 руб. (28 грн);
- мандарины – 65 руб. (25 грн).
Есть торговые точки со свежей рыбой. Стоимость следующая:
- карп – 160 руб. (61 грн);
- карась – 80 руб. (30 грн);
- толстолоб – 120 руб. (45 грн);
- пеленгас – 140-160 руб. (53-61 грн).
Замороженная рыба:
- хек – 209 руб. (79 грн);
- сом – 199 руб. (75 грн);
- горбуша – 199 руб. (75 грн);
- скумбрия – 180 руб. (68 грн);
- минтай – 175 руб. (66 грн).
Креветки продают по 420 руб. (159 грн).
Свинину можно приобрести:
- заднюю часть – по 260 руб. (98 грн);
- шею – по 280 руб. (106 грн);
- лопатку – 200 руб. (76 грн);
- сало с прорезью – 250 руб. (95 грн);
- сало без прорези – 160 руб. (61 грн).
Также дончанин рассказал о ценах на молочные продукты:
- творог – 160 руб. (61 грн);
- брынза – 350 руб. (133 грн);
- домашнее масло – 500 руб. (189 грн);
- молоко (1 л) – 50 руб. (19 грн).