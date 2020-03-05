«Шахтер» – «Днепр-1»: Обзор матча

В среду, 4 марта, в 21-м туре чемпионата Украины «Шахтер» принимал «Днепр-1». Лидирующие в Премьер-лиге «горняки» (53 очка) проводили уже четвертый матч за последние 10 дней, а потому Луиш Каштру вновь не обошелся без широкой ротации состава. В ворота вернулся капитан Андрей Пятов, почти полностью сменилась защитная линия, с первых минут также сыграли Тайсон, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес, сообщает пресс-служба «горняков».

Со стартовым свистком арбитра «оранжево-черные» обрушили на ворота гостей лавину атак и очень быстро добились желаемого результата. Уже на 4-й минуте Сергей Кривцов подключился на подачу углового, уверенно выиграл воздух и головой пробил голкипера – 1:0. Вскоре очередная подача слева завершилась точным ударом Мораеса – 2:0. Едва днепряне стали приходить в себя, как хозяева забили еще дважды. Сперва комбинацию с участием Майкона, Исмаили и Мораеса четким попаданием в дальний угол заключил Тайсон, а затем Юрчук отразил перед собой выстрел Тете, и Евгений Коноплянка удачно сыграл на добивании. 4:0 к середине тайма – невероятный отрезок в исполнении футболистов «Шахтера»! До перерыва еще могли отличиться Исмаили (над перекладиной) и Тайсон (обыграл защиту и кипера, но выпустил мяч за лицевую), а соперник неожиданно огрызнулся своим моментом, когда Хобленко бил, казалось, в пустые ворота, однако выручил Матвиенко. Еще две впечатляющие цифры: в первой половине у «горняков» набралось 80% владения мячом, а 8 из 10 их ударов пришлись в створ.

Второй тайм также начался с моментов у ворот днепрян. Майкон с передачи Тайсона из отличной позиции в центре штрафной пробил над перекладиной, а затем Юрчук совершил двойной сейв, поочередно отразив удары Тете и Тайсона. Тем временем оба наставника постепенно освежали игру заменами: Луиш Каштру дал шанс молодым Валерию Бондарю, Артему Бондаренко и Фернандо. Бразилец, к слову, вновь действовал на позиции центрфорварда. «Оранжево-черные» продолжали действовать активнее в атаке (Майкон со штрафного пробил в стенку, а с попыткой Фернандо справился вратарь), однако неожиданно получили гол в собственные ворота. На 82-й минуте мяч попал в руку Бондарю, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Супряга.

4:1 – «Шахтер» крупно побеждает «Днепр-1» и сохраняет преимущество в 13 очков над конкурентами.

В воскресенье, 8 марта, в 17:00 в УПЛ «горняки» сыграют с «Колосом». А в четверг, 12 марта, команда Луиша Каштру отправится на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вольфсбургом».

«Шахтер» (Донецк) – «Днепр-1» (Днепр) – 4:1 (4:0)

Харьков, ОСК «Металлист», 5 319 зрителей

Голы: 1:0 Кривцов (4), 2:0 Мораес (9), 3:0 Тайсон (19), 4:0 Коноплянка (23), 4:1 Супряга (82, пен.)

«Шахтер»: Пятов (к), Исмаили, Матвиенко, Кривцов (Бондарь, 60), Додо, Майкон, Степаненко, Коноплянка (Бондаренко, 70), Тайсон, Тете, Мораес (Фернандо, 74).