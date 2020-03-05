Все здоровы: Семья из Мариуполя возвращается домой после обсервации в Новых Санжарах

Городские власти Мариуполя отправили транспорт в Новые Санжары (Полтавская обл.), чтобы с комфортом доставить домой семью эвакуированных из Китая мариупольцев после двухнедельного карантина, передает «MRPL.CITY».

Семью из Мариуполя в числе других 45 украинцев эвакуировали из китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса, 20 февраля. После эвакуации людей поместили в обсервацию в Новых Санжарах на карантин. Сегодня, 5 марта, срок изоляции подошел к концу, и люди готовы отправляться по домам.

«Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет», – сообщила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

Мариупольский горсовет решил поддержать своих горожан и предоставил для троих эвакуированных мариупольцев автобус. Транспорт выехал из Мариуполя в ночь на 5 марта, чтобы утром забрать семью из Новых Санжар.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что город готов принять эвакуированных из Китая украинцев.