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«Еленовка. Общей около 70»: Ситуация в пунктах пропуска утром 5 марта

05.03.20 09:13
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 5 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 34,2 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 7975 человек и 1040 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 6715 человек и 1190 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6430 человек и 1170 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2700 человек и 580 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 10390 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 30/50;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/80;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/20;
  • КПВВ «Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Евгений: «5:21. Горловка. Перед полицией машин 20».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Николай: «7:50. Каргилл. 85 общая, 55 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «6:11. Еленовка – общей около 70 в Мариуполь».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Мария: «8:49. Гнутово. В сторону Украины 10 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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