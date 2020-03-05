Сводка из зоны ООС за 4 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 4 марта в результате обстрелов со стороны противника 4-ро военнослужащих Объединенных сил были ранены. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Орехово – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Мироновского – из миномета калибром 82 мм;

в районе Шум (Торецк) – из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Травневым – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские военные не открывали.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 52 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы аэропорта и поселка Александровка, на горловском направлении – районы поселков Гольмовский, Зайцево, шахты им. Гагарина, Крутая Балка, а также район Докучаевска. При обстрелах применялись ракетные комплексы, минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия».