Политолог назвал условия для улучшения отношений Украины и РФ

По мнению президента США Дональда Трампа, если бы Россия и Украина нашли «общий язык», то это было «замечательно для всего мира». В Кремле периодически заявляют, что надеются на восстановление хороших отношений между Россией и Украиной.

Однако улучшение отношений возможно лишь в случае восстановления территориальной целостности Украины. Об этом «Донецким новостям» рассказал политолог Андрей Окара.

«Улучшение отношений возможно лишь в случае восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ и выплаты РФ определенной компенсации Украине. Но эти условия являются неприемлемыми для России», – сообщил политолог.

Поэтому, по его словам, примирение в обозримом будущем невозможно. «Разве что капитуляция со стороны Украины, сдача позиций», – сказал Андрей Окара.

Политолог отметил, что Трамп выразил свои благопожелания в формате тоста «за мир во всем мире, за все хорошее». С реальным положением вещей это ничего общего не имеет.

«При этом определенное сближение между Украиной и Россией возможно в торговой сфере (впервые с 2012 года назначен российский торгпред), культурной, по части взаимного снятия санкций (к примеру, уменьшение ограничений на въезд в Украину россиян и украинцев – в РФ). Возобновление воздушного сообщения также не исключено, равно как ослабление блокирования российских каналов», – высказал мнение эксперт.

Активное лоббирование этих подвижек, по его словам, идет со стороны Кремля. «Там уверены, что Зеленский принципиально отличается от Порошенко тем, что считает возможным договориться с Путиным. И, пользуясь таким раскладом, Кремль будет пробивать удобные себе изменения в двусторонних отношениях», – резюмировал Андрей Окара.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Украина и Россия: Эксперты оценили возможность потепления отношений».