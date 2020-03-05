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В ДТП в Луганске пострадал мужчина

05.03.20 12:41
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В «ЛНР» в ДТП в Луганске, которое произошло утром 4 марта, пострадал мужчина. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», авария произошла в центре Луганска. Водитель автомобиля Dacia Logan двигался по ул. Советской со стороны ул. Лермонтова. На пересечении с ул. Котельникова, при повороте налево, он не пропустил движущееся навстречу транспортное средство Chevrolet Lacetti под управлением мужчины 1979 года рождения.

В результате столкновения пострадал водитель Chevrolet, он был госпитализирован в Луганскую «республиканскую» клиническую больницу.

Напомним, ранее об этом ДТП сообщали очевидцы в соцсетях.

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