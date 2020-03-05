COVID-19: В «ЛНР» сообщили, кого отправят на карантин

В «ЛНР» заявили, что усилили меры по недопущению завоза и распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил главный врач «республиканской» Луганской СЭС Дмитрий Докашенко, передают местные интернет-ресурсы.

В частности, в «ЛНР» уверяют, что «при минздраве ЛНР уже действует оперативный штаб».

Кроме того, определены основные лечебные учреждения, в которые будут госпитализироваться люди с признаками или первыми симптомами заболевания. «Данные лечебные учреждения укреплены не только основным составом, но и дублирующим составом медицинских работников», – сообщил главврач.

«14-дневный карантин теперь обязаны проходить граждане, прибывающие не только из Китая, но и из других стран, где распространяется инфекция», – уверяют в «республике».

Как заявил Дмитрий Докашенко, прибывшие «подлежат карантину, то есть, динамическому наблюдению на период 14 дней с последующим обследованием». В случае, если у них не будет клинических проявлений и будут отрицательными лабораторные результаты, такие люди смогут посещать коллективы и выполнять свои должностные обязанности.

В «ЛНР» также утверждают, что «на территории ЛНР случаи заболевания новым коронавирусом не зарегистрированы».

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что у черновчанина, первого госпитализированного с коронавирусом, наблюдается положительная динамика.

По информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 5 марта 2020 года в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В мире было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19, из них 3285 закончились смертью, в то же время 53 278 (55,6%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 14 850 случаев в 75 странах мира.

В конце февраля в Минздраве сообщали, что на неподконтрольном Донбассе случаи коронавируса не зафиксированы.