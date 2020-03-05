Красный Крест направил медоборудование на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 2 грузовика с медицинским оборудованием. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны», – сказано в сообщении.