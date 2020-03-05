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Очевидцы показали последствия двух ДТП в Мариуполе (Фото)

05.03.20 15:59
Фото со страницы в Facebook DTP.Mariupol
Фото со страницы в Facebook DTP.Mariupol

В Мариуполе 4 марта произошло 2 ДТП. Об этом сообщают очевидцы в местном паблике.

Так, одна авария произошла по ул. Университетской. По предварительной информации, водитель такси, легкового автомобиля Daewoo, двигался в направлении пр. Металлургов, не справился с управлением и на скорости снес светофор и дорожный знак. Предположительно, водитель автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одна авария произошла на пр. Строителей: женщина-водитель автомобиля «ВАЗ» совершила наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в больницу с подозрением на перелом ноги.

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