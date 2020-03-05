На Донетчине ХК «Донбасс» и Фонд Бориса Колесникова поздравили женщин с 8 Марта

Накануне Международного женского дня представители благотворительного Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба «Донбасс» поздравили женщин Донетчины с наступлением весны. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Благотворители и хоккеисты посетили учебные заведения и медицинские учреждения региона и лично поздравили женщин, которые трудятся в сфере образования и здравоохранения. Подарки получили более 9 тыс. сотрудников в Дружковке, Краматорске, Покровске, Константиновке, Славянске, Святогорске, Николаевке, Покровском и Константиновском районах.

«Сегодня у нас особенное мероприятие, посвященное 8 Марта. Первый весенний праздник по праву принадлежит женщинам − матерям, любимым, труженицам. Они наполняют нашу жизнь теплом и смыслом, вносят неоценимый вклад в развитие нашего региона и всей Украины. Я желаю всем женщинам солнечного настроения, красоты, оптимизма, мира; встречать каждый день с радостью, уверенностью и спокойствием», – говорит Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

Гостям из благотворительного Фонда и хоккейного клуба были рады в каждом учреждении.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

«В этот первый праздник наступившей весны нам очень приятно получить поздравления и сладкие наборы от наших давних друзей, которыми являются благотворители и спортсмены. Мы услышали от них много чудесных и теплых слов, пожеланий. Благодарим меценатов за их заботу, внимание и чудесное настроение!», – рассказывает Татьяна Шишимарева, директор Центра первичной медико-санитарной помощи Константиновского горсовета.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбасс» традиционно в День святого Николая поздравляют детей Донетчины с новогодними праздниками и дарят сладкие подарки, а в День знаний вручают тысячам первоклассников области фирменные рюкзаки со школьными принадлежностями.