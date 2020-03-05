В Хорватии из-за коронавируса отменили поездку на оздоровление украинских ветеранов

В Хорватии по причине угрозы распространения коронавируса отменили приезд на оздоровление группы украинских ветеранов, которые отстаивали территориальную целостность страны на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Твиттере.

«Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии – запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не потеряна», – написал Кирилич.

По его словам, хорватская сторона оставляет возможность организации оздоровления украинских военных в дальнейшем.