RU
Все новости

В Хорватии из-за коронавируса отменили поездку на оздоровление украинских ветеранов

05.03.20 10:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Хорватии по причине угрозы распространения коронавируса отменили приезд на оздоровление группы украинских ветеранов, которые отстаивали территориальную целостность страны на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Твиттере.

«Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не потеряна», написал Кирилич.

По его словам, хорватская сторона оставляет возможность организации оздоровления украинских военных в дальнейшем.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк