В «ЛНР» женщину посадили в тюрьму на 12 лет за «госизмену»

В «ЛНР» женщину «приговорили» к 12 годам лишения свободы за «государственную измену». Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-центр «МГБ ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», местная жительница «дала добровольное согласие на сотрудничество с СБУ по сбору сведений в отношении действующих и бывших военнослужащих народной милиции, в том числе иных силовых ведомств, а также государственных служащих».

Среди указанных лиц женщина якобы «подбирала кандидатов на вербовку, с последующим их использованием в качестве агентов либо участников в программе "Тебя ждут дома"».

«Указанные действия гражданки ЛНР суд квалифицировал как особо тяжкое преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Однако, за активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, назначен минимальный срок наказания за совершение государственной измены – 12 лет лишения свободы», – утверждают в «ЛНР».