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Донбасс в повестке дня: Европарламент рассмотрит имплементацию Минских соглашений

05.03.20 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Европейский парламент на следующей неделе планирует рассмотреть вопрос о реализации Минских соглашений, передает «УНН» со ссылкой на проект повестки дня евроинститута.

Согласно документу, на мартовской сессии Европарламента в Страсбурге запланировано обсуждение вопроса имплементации Минских соглашений. Сессия состоится 10 марта после 15 часов по местному времени.

В частности, ожидается заявление вице-президента Еврокомиссии/Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на тему «Пять лет имплементации Минских соглашений, дорожная карта от войны к миру».

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость изменений в Минских соглашениях, которые «исчерпали себя».

Россия публично выступает против внесения изменений. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта заявил, что Минские соглашения безальтернативны, а заявления украинской стороны по ряду пунктов противоречат этим договоренностям.

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