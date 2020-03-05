Донбасс в повестке дня: Европарламент рассмотрит имплементацию Минских соглашений

Европейский парламент на следующей неделе планирует рассмотреть вопрос о реализации Минских соглашений, передает «УНН» со ссылкой на проект повестки дня евроинститута.

Согласно документу, на мартовской сессии Европарламента в Страсбурге запланировано обсуждение вопроса имплементации Минских соглашений. Сессия состоится 10 марта после 15 часов по местному времени.

В частности, ожидается заявление вице-президента Еврокомиссии/Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на тему «Пять лет имплементации Минских соглашений, дорожная карта от войны к миру».

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость изменений в Минских соглашениях, которые «исчерпали себя».

Россия публично выступает против внесения изменений. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта заявил, что Минские соглашения безальтернативны, а заявления украинской стороны по ряду пунктов противоречат этим договоренностям.