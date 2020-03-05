Кулеба назвал приоритеты в работе МИД

Новоназначенный глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба назвал 5 основных приоритетов в работе ведомства. Помимо основных задач по решению конфликта с Россией, министр попытается сделать Украину более привлекательной для всего мира. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо за доверие президенту Владимиру Зеленскому и каждому народному депутату, которые поддержали меня. Для меня это честь, ответственность и возможности. Вы слышали главные слова президента – курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО», – написал Кулеба.

Глава МИД назвал пять тезисов по своим приоритетам на новой должности:

Мир, безопасность и территориальная целостность Украины.

Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности. Особенно большие возможности вижу в Юго-Восточной Азии, но и другие части мира не будем забывать. Там, где есть возможности для украинского бизнеса, будет работать и украинская дипломатия.

Публичная дипломатия, чтобы мир нами увлекался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей.

Каждый украинец является каплей в океане под названием «Украина», неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в какой бы точке мира он не находился.

Активно поощрять иностранных украинцев не разрывать связи с родиной, мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания.

«В воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом. Я всегда открыт к общению с народными депутатами и уверен, что мы будем слышать друг друга. И последнее: наибольшей ценностью МИД являются люди, каждый профессиональный и энергичный человек заслуживает достойные и комфортные условия работы дома и за рубежом», – подытожил министр.