RU
Все новости

Солнечные и теплые пейзажи: В соцсети показали весенний Донецк (Фото)

05.03.20 11:37
Фото со страницы в Facebook Александра Валентиновича
Фото со страницы в Facebook Александра Валентиновича

В неподконтрольный украинским властям Донецк в первую неделю марта пришла теплая погода. Залитый ярким солнечным светом город на своей странице в Facebook показал местный фотограф Александр Валентинович.

На кадрах – улицы и дома, городской трамвай №1, железнодорожный вокзал, микрорайон Текстильщик, районы «Ветки» и «Золотого Кольца», «Центральные авиакассы» на ул. Артема и другие места. «Солнечные и теплые городские пейзажи», – подписал опубликованные фотографии автор.

Также фотограф запечатлел букеты тюльпанов, которые предлагают прохожим уличные торговцы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк