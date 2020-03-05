Солнечные и теплые пейзажи: В соцсети показали весенний Донецк (Фото)

В неподконтрольный украинским властям Донецк в первую неделю марта пришла теплая погода. Залитый ярким солнечным светом город на своей странице в Facebook показал местный фотограф Александр Валентинович.

На кадрах – улицы и дома, городской трамвай №1, железнодорожный вокзал, микрорайон Текстильщик, районы «Ветки» и «Золотого Кольца», «Центральные авиакассы» на ул. Артема и другие места. «Солнечные и теплые городские пейзажи», – подписал опубликованные фотографии автор.

Также фотограф запечатлел букеты тюльпанов, которые предлагают прохожим уличные торговцы.