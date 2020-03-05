Коронавирус: В Черновицкой области госпитализировано еще 2 человека

В Черновицкой области еще 2-х человек с подозрением на заражение коронавирусом поместили под наблюдение в инфекционную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

«Еще двое буковинцев сегодня, 5 марта, были госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что у черновчанина, первого госпитализированного с коронавирусом, наблюдается положительная динамика.

По информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 5 марта 2020 года в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В мире было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19, из них 3285 закончились смертью, в то же время 53 278 (55,6%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 14 850 случаев в 75 странах мира.