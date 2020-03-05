За полгода СБУ открыла 106 производств в сфере противодействия терроризму, – Баканов

За последние полгода Служба безопасности Украины предупредила несколько терактов, которые планировали представители «Л-ДНР». Об этом заявил председатель спецслужбы Иван Баканов после своего выступления в Верховной Раде 4 марта, сообщает пресс-центр СБУ .

«Главная задача спецслужбы — ловить не мелких мошенников, а заботиться о национальной безопасности страны. И наши результаты как раз подтверждают действенность новых подходов. Были попытки устроить террористические акты? Конечно. Нейтрализовали ли их? Да», – сказал Баканов.

Он отметил, что теракты готовились представителями «Л-ДНР».

«Например, 5 лет лишения свободы получил гражданин, который планировал взрыв в жилом массиве в Запорожье. А в начале этого года в Харькове предотвратили покушение на украинского разведчика. Преступник хотел не просто убить военного, но нанести максимальный вред другим людям. Поэтому заложил взрывчатку прямо в подъезде многоквартирного дома. Представляете количество возможных жертв?», – подчеркнул глава СБУ.

Всего за последние полгода СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности. 34 – по факту создания террористической организации, 14 – по признакам совершения террористического действия.

«Особое внимание следует обратить на задержание в Украине одного из лидеров «ИГИЛ»по прозвищу «Аль Бара Шишани». Есть и другие успешные примеры. Мы делаем все возможное, чтобы украинцы могли чувствовать себя в безопасности – без страха ездить в транспорте, водить детей в школу или в детский сад», – добавил Баканов.