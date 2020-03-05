Ульи из ящиков от мин: Как выживают люди в «серой зоне» на Донбассе

В селах «серой зоны» на Донбассе жизнь людей ухудшается с каждым годом. Сложнее всего ситуация в 70 труднодоступных, изолированных поселках. Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, передает «УНИАН».

«Когда мы начинали в 2015-м году работать в Опытном (район Донецкого аэропорта), там было 56 человек, сейчас – 37. Кто-то умер, кого-то убило... Зимой сгорела живьем в своем доме баба Маша. У нее, как и у всех "опытнян", шестой год не было электричества, она пользовалась керосиновой лампой»,– говорит Каплин.

Глава гуманитарной миссии рассказал, что в 2015-м году в дом пожилой женщины произошло прямое попадание снаряда. Благотворители доставили ей уголь для отопления жилья. За эти годы женщина похоронила мужа, у нее на руках умер сын. Последнего ранило осколком в голову.

«Он лечился в Днепре, вернулся назад, и его не стало. Похоронили его в воронке от снаряда, который его и ранил (хоронить на кладбище было запрещено по соображениям безопасности). Вместо гроба использовали ящик для снарядов. Повторюсь, 5 лет назад она была жива, у нее был муж, сын и дом. Сейчас нет ничего и никого», – отмечает Каплин.

По его словам, в трети населенных пунктов «серой зоны» нет газа, в некоторых нет электричества. 5 сел живут без органов власти: сельсоветы или сгорели, или остались на неподконтрольной территории. Вместо них должны были создать военно-гражданскую администрацию, но она не создана.

«В итоге: инфраструктуры нет и восстановлением никто не занимается. Весной и осенью по тем дорогам не проедешь. С рейсовыми автобусами проблема, "скорая" не приезжает. Возникают трудности с доставкой продуктов. Во время последней эскалации в Новотошковское (Луганская обл. – ред.) привезли хлеб. Водитель приехал в 5:30, просидел в подвале до 12 часов и сказал, что это была его последняя поездка», – рассказал Каплин.

Он также привел примеры, как выживают люди в «серой зоне»: «В Лобачево (Луганская обл. – ред.) из всех благ цивилизации – только электричество. В Опытном у многоэтажек стоят "мангалы", люди готовят на кострах. В селе проще, там у многих сохранились печи, отапливают и готовят на дровах. Спасибо Международному Комитету Красного Креста (МККК), который дает талоны на заправку газовых баллонов. Но до заправки тоже надо еще доехать».

Евгений Каплин отмечает, что самая продуктивная программа поддержки жителей «серой зоны» – гранты на сельское хозяйство (например, МККК помогает выращивать птиц, строить теплицы и т.п). Агентство ООН по делам беженцев и миссия «Пролиска» шестой год предоставляют гуманитарную помощь, денежную помощь в сфере защиты, оказывают социальное сопровождение, транспортную поддержку, восстанавливают людям документы и ремонтируют пострадавшую инфраструктуру.

«Но я знаю мужчину, который самостоятельно, без грантовой поддержки, завел пасеку. Сделал ульи из ящиков от 120-х мин, приманил в них пчел на сахар и так начал свой бизнес. Таких много. Есть дедушка, который живет в домике: полтора на три метра, там только кровать и буржуйка. Но у него несколько соток винограда, он селекционирует огурцы. В каждом селе есть те, кто не сдается и не ждет помощи», – заключил Каплин.