На Донетчине приступили к ремонту дорог (Видео)

На Донетчине приступили к ремонту дорог. Об этом сегодня, 5 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«С наступлением весны приступили к наведению порядка на дорогах – как государственного, так и местного значения. Кроме того, в этом году должны начать ремонты 4 мостов», – написал Кириленко.

«Обновление и развитие дорожной инфраструктуры – одна из приоритетных задач, которую ставят перед Донецкой облгосадминистрацией жители Донетчины и президент Украины», – добавил он.

В частности, капитальные работы уже проводятся на ул. Олексы Тихого в Краматорске. Дорога является частью национальной трассы Н20.