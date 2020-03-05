В Украине введут временный запрет на массовые мероприятия, – главный санврач Украины

В ближайшее время в Украине введут ограничения на проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать на карантин с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом на брифинге сегодня, 5 марта, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В ближайшее время мы будем вводить ограничительные противоэпидемиологические меры, будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, временно будем закрывать школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем и надо как минимум за полтора-два метра находиться от человека для того, чтобы не заразиться», – сказал главный санврач.

Он также сообщил, что в данное время, кроме 1 подтвержденного случая коронавируса, лабораторно исследуются еще около 10 образцов людей, у которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию.

«У нас есть случай коронавирусной инфекции в городе Черновцы, больному оказывается помощь. Состояние больного стабильное, со всеми контактными лицами работают эпидемиологи, они также находятся под медико-санитарным наблюдением», – добавил Ляшко.

Он призвал украинцев не скупать медицинские маски. «Маски – это не защита, это обманчивое чувство безопасности, маска надевается только на человека, у которого есть симптомы ОРВИ, и только в этих случаях нужно ее носить. Мы не должны создавать ажиотаж. Покупайте мыло, мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком», – объяснил Ляшко.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 5 марта 2020 года в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В мире было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19, из них 3285 закончились смертью, в то же время 53 278 (55,6%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 14 850 случаев в 75 странах мира.