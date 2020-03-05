Прилетела из Таиланда: Жительницу Краматорска госпитализировали, подозревают коронавирус

В одну из больниц Константиновки (Донецкая обл.) госпитализировали жительницу Краматорска с симптомами ОРВИ – с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Дружковка на ладонях».

«В Департаменте здравоохранения сообщили, что у женщины симптомы ОРВИ. В связи с эпидобстановкой в стране, всех подозрительных пациентов отправляют в больницы, которые подготовлены для приема больных коронавирусом», – говорится в сообщении.

По информации издания, женщина прилетела из Таиланда, где отдыхала. На данный момент ее анализы отправлены в Киев для уточнения диагноза. Медики отмечают, что у больной – на 90% обычная «респираторка» и она уже пошла на поправку. Однако врачи приняли решение перестраховаться и отправить краматорчанку в специализированное учреждение.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 5 марта 2020 года в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В мире было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19, из них 3285 закончились смертью, в то же время 53 278 (55,6%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 14 850 случаев в 75 странах мира.