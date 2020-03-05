На Донетчине у пожилой женщины мошенники выманили 18 тыс. грн

У пожилой жительницы Доброполья (Донецкая обл.) злоумышленники, применив известную мошенническую схему, выманили 18 тыс. грн. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась 65-летняя женщина.

«Установлено, что днем потерпевшей позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь нанесла человеку тяжкие телесные повреждения и за это может попасть на несколько лет в тюрьму. Злоумышленники пообещали "решить вопрос" за 25 тыс. грн, однако когда пенсионерка сказала, что у нее есть только часть названной суммы, мошенники согласились и на это», – рассказали в полиции.

Женщина пошла к банкомату и несколькими платежами перевела на счет незнакомцев 18 тыс. грн. Уже дома женщина позвонила дочери, чтобы узнать отпустили ли ее из полицейского участка, именно тогда и выяснилось, что это была ловушка мошенников.

Дочь посоветовала матери немедленно обратиться в полицию, что та и сделала.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для злоумышленников наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы.