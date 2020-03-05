И для Украины, и для РФ есть свой интерес в том, чтобы найти «общий язык», – политолог

По мнению президента США Дональда Трампа, если бы Россия и Украина нашли «общий язык», то это было «замечательно для всего мира». При этом Украина и Россия уже в поисках «общего языка». И для каждой страны в этом есть свой интерес. Об этом «Донецким новостям» рассказал политолог Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко.

Как отметил Степаненко, заявление президента Трампа о том, что «было бы замечательно, если Украина и Россия найдут общий язык», звучало бы куда убедительнее, если бы США приложили больше усилий в решении войны на Донбассе. «В частности, Украине действительно не помешала бы сейчас поддержка от Штатов, особенно если учесть тот факт, что на данный момент миротворческий процесс явно буксует», – отметил политолог.

«Как минимум, назначение спецпредставителя по Украине могло бы улучшить дипломатическое положение Украины с РФ. Однако, предвыборный процесс в США создает для Украины такие реалии, при которых наша основная задача заключается в невовлечении нашей страны во внутренние дела США», – добавил он.

Политолог Международного центра перспективных исследований сообщил, что Украина и Россия уже в поисках «общего языка». «И для каждой страны в этом есть свой интерес. Для Украины – прекратить военные действия, вернуть потерянную территорию и население. Для РФ – снять с себя "токсичный" конфликт на востоке Украины, при этом сохранив свое влияние на Донбасский регион», – объяснил Максим Степаненко.

«Думаю, в ближайшее время для Украины и России вопрос о нахождении "общего языка" будет вращаться вокруг темы возвращения Донбасса и Крыма. А тут сложности все те же: политический аспект "Минска", стабильное прекращение огня, разведение войск, и в конечном итоге – выборы», – резюмировал эксперт.

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