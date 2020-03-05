Обнародован законопроект о всеукраинском референдуме

На сайте Верховной Рады Украины опубликован законопроект «О всеукраинском референдуме». В тексте документа отмечается, что он регулирует правовые основы, организацию и порядок проведения всеукраинского референдума.
Законопроект вынесен на общественное обсуждение, которое, как сообщает пресс-служба парламента, продлится до 18 марта включительно.
Согласно тексту законопроекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы про:
- утверждение изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции;
- решение вопроса общегосударственного значения;
- утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины;
- прекращение действия закона Украины или отдельных его положений.
Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые:
- противоречат положениям Конституции, Всеобщей декларации прав человека, которые могут привести к нарушению обязательств Украины, определенных Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
- направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- касающиеся налогов, бюджета, амнистии;
- отнесены Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Согласно законопроекту, на всеукраинский референдум может выноситься одновременно не более трех вопросов. Результаты референдума не должен утверждать какой-либо государственный орган. Решение, принятое во время референдума, может быть изменено исключительно путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия.