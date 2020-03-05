Зеленский в Новых Санжарах встретил украинцев после завершения обсервации

Сегодня, 5 марта, завершился срок обсервации эвакуированных в Украину из Китая людей, которые находились в Новых Санжарах (Полтавская обл.). Ни у кого из них не была обнаружена коронавирусная инфекция. Встретиться с украинцами и иностранцами, которые выходят после карантина, приехал лично президент Украины Владимир Зеленский, передают «Донецкие новости».

Глава государства заявил, что рад завершению обсервации и тому, что здесь не было ни одного случая коронавируса.

«Всем желаю здоровья. Особенно благодарю группу быстрого реагирования. Отдельно хочу поблагодарить Нацгвардию, главу облгосадминистрации, данное событие было для него проверкой. Теперь можно сказать, что это "наш парень". Благодарю Минздрав. Хочу еще поблагодарить местных врачей, которые работали в санатории, и местное население... Было искусственное блокирование. Думаю, с этим разберутся правоохранительные органы. Но большинство понимают, что вы – наши люди», – заявил Зеленский.

Он пригласил иностранцев, которые находились в Новых Санжарах, приезжать еще в Украину. Также президент вручил подарки детям, вышедшим из карантина, и поздравил с днем рождения одного из находившихся в обсервации.

О первых словах эвакуированных из Китая рассказал журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

«Александр из Мариуполя, который только что покинул санаторий Нацгвардии, сообщил, что условия были хорошие, однако комментировать поведение местных жителей отказался. "Полный сил и желаний", – заявил мужчина», – пишет Павловский.

Одна из вышедших из карантина женщин подтвердила, что в санатории проявляли заботу, а температуру мерили два раза в день. Кроме того, она отметила, что они очень удивились такому «теплому приему» от жителей Новых Санжар. «Мы были в шоке – такого не ожидали», – сказала эвакуированная.

Напомним, 20 февраля на обсервацию в Новые Санжары прибыли 94 человека, из которых 22 человека – члены экипажа и сопровождающий медицинский персонал, а также 72 пассажира. Среди пассажиров, которых направили на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).