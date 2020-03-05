Перезагрузка Кабмина: Как и почему Шмыгаль сменил Гончарука

Впервые после президентских и парламентских выборов новая власть столкнулась с настоящим политическим кризисом. Чтобы выйти из него, Верховная Рада отправила правительство Алексея Гончарука «на свалку истории». За отставку его Кабмина, который проработал всего шесть месяцев, проголосовали 353 народных депутата. Новым премьером назначили вице-премьера – министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля, пишет «Сегодня».

Опрошенные изданием народные депутаты называют нового премьера хорошим менеджером. Сам Денис Шмыгаль пообещал не прятаться в Facebook и сделать свой Кабмин народным. Но уже на старте в его правительстве остаются вакантными посты одного вице-премьера и шести министров.

По февральскому опросу Центра Разумкова (проводился с 13 по 17 февраля), работу Гончарука не поддерживало 52% украинцев. Все, кто так или иначе работает в политике, знают, как часто в Офисе президента «меряют» настроения в обществе. Нарастающий народный негатив к работе правительства, который уже влияет на рейтинг президента и парламента, в ОПУ не заметить не могли.

К тому же, по словам экспертов, одним из факторов, которые привели к отставке правительства, стал слив в Сеть «пленок Гончарука». На аудиозаписях якобы уже бывший премьер говорит, что он «полный профан в экономике», а о Зеленском – что у него «примитивное понимание экономических процессов». После этого появились первые слухи об отставке правительства, а журналисты заметили, что Зеленский удалил Гончарука из друзей в Facebook.

После отставки главы ОПУ Андрея Богдана, который, в отличие от своего преемника Андрея Ермака, курировал именно внутреннюю политику, перезагрузка правительства Гончарука была лишь вопросом времени. Точку в затянувшейся «премьериаде», когда на пост главы Кабмина сватали даже Сергея Тигипко, вечером 28 февраля поставил Офис президента. По требованию Зеленского спикер Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 4 марта, чтобы решить кадровые вопросы.

Предварительная «шахматка» нового Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля появилась после заседания фракции «Слуга народа» вечером 3 марта, и к утру среды она не изменилась. В беседе с корреспондентом «Сегодня» в кулуарах Рады «слуги» вешали всех собак за огромную дыру в бюджете, снижение экспорта и преддефолтное состояние Пенсионного фонда именно на правительство Гончарука, хотя еще в августе сами же за него голосовали.

Каденция правительства Алексея Гончарука стала самой короткой в истории всех украинских Кабминов – всего шесть месяцев и четыре дня. Народный депутат от «Слуги народа» Святослав Юраш откровенно признался, что с Кабмином Гончарука они ошиблись, поэтому пришло время его перезагрузить. «Слуги» не знают, умеет ли новый премьер Денис Шмыгаль кататься на самокате, но ожидают, что Кабинет министров Украины станет по-настоящему народным. Глава комитета ВР Данило Гетманцев заверил журналиста издания, что перезагрузка правительства никоим образом не отразится на переговорах с МВФ. Но при этом нардеп не взялся прогнозировать, когда Украина все-таки подпишет новую кредитную программу.

Однако уже к обеду у монобольшинства появились серьезные проблемы. Мало того, что половина фракции только накануне вечером узнала, на кого будут менять Гончарука, так еще и замглавы фракции СН Александр Корниенко подтвердил, что кандидатов на должности министров образования, энергетики, экономики, АПК, экологии, культуры и вице-премьера по экономическому развитию либо не нашли, либо кандидаты отказались войти в правительство Дениса Шмыгаля. Чтобы быстро решить проблему, под купол на два часа раньше на заседание фракции СН приехал даже Владимир Зеленский. Но и это не помогло. Новое правительство сформировали без этих кандидатов.

Тимофей Милованов, которого думали перебросить с Минэкономики на МинАПК (воссоздав это министерство заново) в последний момент отказался, как и Владимир Бородянский. Его министерство разделили на два отдельных. Министерством молодежи и спорта будет руководить Вадим Гутцайт, у которого, кстати, журналисты в свое время нашли общий бизнес с президентом Национального олимпийского комитета РФ. Однако позже, по информации СМИ, он передал свою долю российскому фехтовальщику Ильгару Мамедову.

После демарша Анны Новосад, которая отказалась войти в новый состав Кабмина пост министра образования остается вакантным. Пустуют кресла вице-премьера по экономическому развитию, министров энергетики, экономики, экологии, АПК и культуры. А вот самой интересной стала замена министра иностранных дел Вадима Пристайко и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы. В Кабмине Дениса Шмыгаля они просто поменялись местами.

За назначение нового правительства проголосовал 291 депутат. Воздержались оппозиционные фракции – «Голос», «Батькивщина», ЕС и ОПЗЖ. Причем выступление Алексея Гончаренко от ЕС с трибуны ВР было настолько эмоциональным, что Владимир Зеленский лично подошел к нему пожать руку с фразой «Никогда не переходите на личности». А фракция «Голоса» и вовсе в знак протеста против назначения отдельных министров покинула внеочередное парламентское заседание.

Коротко представляя свою программу, новый премьер Денис Шмыгаль обещал сделать свой Кабмин «правительством для людей», которое не будет прятаться в Facebook. Но «слуги» один за другим напоминали ему, что времени на раскачку нет, а результат нужен уже на вчера, иначе новое правительство повторит судьбу Кабмина Гончарука. Правда, не под запись многие депутаты от СН намекали, что уже в конце августа у Владимира Зеленского появится законное право распустить и Верховную Раду. Так что пока свой первый политический кризис новой власти удалось преодолеть, но нового исключать нельзя.